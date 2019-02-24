SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yapıldı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yapıldı.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yapıldı
24 Şubat 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

2019-TUS 1. Dönem, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlendi.

Sınavın "Temel Tıp Bilimleri Testi" saat 10.15'te, "Klinik Tıp Bilimleri Testi" ise saat 14.45'te başladı. Adaylara 120'şer çoktan seçmeli sorunun yöneltildiği testler için 150'şer dakika süre verildi.

Sınav sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:

tus osym

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gogus cerrahisi prof. dr. celal tekinbas yeni ameliyat yontemitus osymkardiyoloji girisimsel kardiyoloji dernegi prof. dr. ramazan akdemir doc dr erhan tenekecioglu
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.