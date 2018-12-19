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Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Çalıştayı'nda gündem: 'Eksiklikler tespit edilecek'
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından üçüncüsü düzenlenen ve çok sayıda sağlık profesyonelinin bir araya gelerek, tıpta uzmanlık eğitimini tüm yönleriyle ele aldığı ‘Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı’ yapıldı
Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Çalıştayı'nda gündem: 'Eksiklikler tespit edilecek'
19 Aralık 2018 - AA
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Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Kongre Merkezi’nde çok sayıda hekimin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı Başkanı ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, SBÜ’nün kurulmasının birçok avantaj sağladığına dikkati çekti.

Yiğit, “Tıpta uzmanlık sorunlarını daha çok konuşma gereği ortaya çıktı. Bu çalıştaydan tıp fakültelerinin beklentisi var. Çalıştayın sonuçlarına göre, tıp fakültelerindeki hem eksiklerimiz hem de geliştirilmesi gereken yönler neler onlar tespit edilecek” dedi. Çalıştayda tıpta uzmanlık eğitimi tüm yönleriyle ele alındı.

Anahtar Kelimeler:

saglik bilimleri universitesi prof dr ozgur yigit istanbul egitim ve arastirma hastanesi

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