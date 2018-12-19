Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Çalıştayı'nda gündem: 'Eksiklikler tespit edilecek'

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Kongre Merkezi’nde çok sayıda hekimin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı Başkanı ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, SBÜ’nün kurulmasının birçok avantaj sağladığına dikkati çekti.

Yiğit, “Tıpta uzmanlık sorunlarını daha çok konuşma gereği ortaya çıktı. Bu çalıştaydan tıp fakültelerinin beklentisi var. Çalıştayın sonuçlarına göre, tıp fakültelerindeki hem eksiklerimiz hem de geliştirilmesi gereken yönler neler onlar tespit edilecek” dedi. Çalıştayda tıpta uzmanlık eğitimi tüm yönleriyle ele alındı.