Hekimlerin hayatında önemli dönüm noktalarıntan Tıpta Uzmanlık Sınavı bugün yapılıyor. TUS'un, sabah yapılacak Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, öğleden sonraki Klinik Tıp Bilimleri Testi de saat 14.45'te başlayacak. Adaylara, her iki oturumda da 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek.

Geçtiğimiz TUS'ta ilk 100'e giren adayların seçtiği branşlar

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, 4 Kasımda T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir

BU TUS İÇİN AÇIKLAN KONTENJANLAR

TUS Puanı yüzde 2 düşürülecek durumlar:

i) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,

ii) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,

iii) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda