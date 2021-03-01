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Tiroid fonksiyon testi yaparak COVID-19 hastalarının prognozu öngörülebilir mi?
Yeni bir araştırmada Serbest T3 seviyelerinin COVID-19 hastalarında yoğun bakıma yatış ve mortaliteyle ilişkili olduğu gösterildi
Tiroid fonksiyon testi yaparak COVID-19 hastalarının prognozu öngörülebilir mi?
01 Mart 2021 18:54 -
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MEDİMAGAZİN-Araştırmacılara göre, COVID-19 ile hastaneye kaldırılan ötiroid yetişkinler, eğer daha düşük serbest triiyodotironin seviyesine sahip iseler  yoğun bakımda kalış süreleri artıyor ve daha yüksek bir mortaliteye sahipler.

Kronik ve ciddi hastalıklar seyrinde ortaya çıkabilen tiroid hastalığı olmaksızın tiroid hormon düzeyindeki değişiklikler hasta ötiroid sendromu (HÖS) olarak tanımlanıyor. Klinik gözlemler, COVID-19'lu hastalar arasında nispeten yüksek bir HÖS prevalansını ortaya çıkardı.

Bu gözlemler, serbest T3 seviyelerinin COVID-19 hastalığın ciddiyetinin bir göstergesi olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Araştırmacılar  27 Şubat - 30 Temmuz 2020 tarihleri ​​arasında Sheba Tıp Merkezi'nde COVID-19 ile hastaneye kaldırılan 54 yetişkinin retrospektif bir araştırmasını yaptı.

Araştırma sonucunda düşük serbest T3'e sahip hastaların, daha yüksek serbest T3'e sahip hastalara kıyasla, belirgin şekilde daha yüksek bir hastalık şiddetine ve artmış ölüm oranına (% 40 ölüm oranı) sahip bulundu.

Araştırmacılar, "Bulgularımız, serbest T3'ün yeni COVID-19 teşhisi konmuş hastalar için değerli bir sınıflandırma aracı olarak hizmet edebilecek sağlam bir prognostik değer sağladığını gösteriyor" diye yazdı.

 

Anahtar Kelimeler:

covid19 prognoz tiroid fonksiyon testi hasta otiroid sendromu

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