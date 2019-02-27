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TİSK'ten tıp fakültesi hastanesine yarım milyonluk ameliyat mikroskobu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde kullanılması amacıyla gelişmiş bir mikroskop bağışladı.
TİSK'ten tıp fakültesi hastanesine yarım milyonluk ameliyat mikroskobu
27 Şubat 2019 - AA
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BUÜ Tıp Fakültesi yönetimi, mikrocerrahi ameliyatlarında kullanılmak üzere TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı ile yapılan görüşmelerin neticesinde hastaneye bir adet mikrocerrahi mikroskobu kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, bağış için vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

Tüm mikrocerrahi ameliyatlarında kullanabileceklerini bu mikroskoptan organ nakillerinde de yararlanabileceklerin aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda organ nakillerinde damarları birbirine bağlamak için kullanılacak olan bir alettir. Son derece gelişmiş bir mikroskoptur. Güncel piyasa değeri 500 bin lirayı bulmaktadır. Bu aleti kullanan operatörün yanı sıra ameliyathanede bulunan tüm asistanlar ve öğrenciler yapılan işlemi mikroskoba bağlı ekranda aynı anda görebilmektedirler. Dolayısıyla hem hasta tedavi olabilmekte hem de eğitim aynı anda yapılmış olmaktadır."

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Genel Müdürü Cengiz Yılmazyavuz ise bağış yapmaya ve tıp alanındaki gelişmelere öncülük etmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir de fakültedeki cerrahların bu cihazın hakkını vereceğine inandığını vurguladı.

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