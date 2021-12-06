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TJOD Başkanı Prof.Dr.Karateke: Gebeliğin ilk 3 ayı dahil her dönem COVID aşıları yapılabilir
Prof. Dr. Ateş Karateke, COVID-19'un gebelerde daha ağır seyrettiğini belirterek, gebeliğin her döneminde aşılamanın yapılacağını ifade etti
TJOD Başkanı Prof.Dr.Karateke: Gebeliğin ilk 3 ayı dahil her dönem COVID aşıları yapılabilir
06 Aralık 2021 15:18 -
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1-5 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 18. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi’nde konuşan  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Başkanı  Prof. Dr. Ateş Karateke, gebelikte COVID aşıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kongrede İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Derince Devlet Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi’nde COVID-19 gebelerini takip eden hocaların konuşmacı olarak yer aldığını ifade eden Karateke, şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğümüz şudur ki 22-23 ay önce tanıdığımız COVID, aynı COVID değil. O dönemde tüm hastanelerden gelen bilgiler doğrultusunda COVID’ın gebelerde daha mülayim seyrettiğini, ciddi bir mortalite olmadığını görüyorduk. İlk mortalite Derince Devlet Hastanesi’nden gelmişti ancak o hastanın da diyabetik olduğu  ve birçok komorbidite bulunduğu görülmüştü.

GEBELERDE COVID DAHA AĞIR SEYREDİYOR

 Fakat günümüzde özellikle sonbaharla birlikte gördüğümüz şu ki delta varyantı gebeler için gerçekten bir kabus. Gebelerde çok daha ağır seyrediyor. COVID’li gebelerin yaklaşık yüzde 7’sinde mortalite oranı ile giden bir enfeksiyon görülüyor. Dolayısıyla gebelik, COVID enfeksiyonu açısından gerçekten riskli bir dönem. Burada da elimizde tek silahımız var “aşılar”. dedi.

GEBELİĞİN HER DÖNEMİNDE AŞI YAPILABİLİR

Aşılarda herhangi bir kafa karışıklığı olmadığını ifade eden Karateke, hem ölü aşılar hem mRNA aşıları hamileliğin her döneminde, 1. Ayında da, 3.ayında da uygulanabiliyor. Fetusa ve anneye herhangi bir zararı yok. Elimizde 35 bin gebe üzerinde yapılmış mRNA aşılarının etkisi hakkında çalışmanın tüm dünyadaki verileri var.  Özellikle İkinci tremester yani gebeliğin 3.-4. ayından sonra yakalanılan COVID enfeksiyonları gebelerde çok ağır seyrediyor. Onun için bu döneme mutlaka aşılanmış girelim.” dedi.

Aşı karşıtlığının hiçbir mantıklı gerekçesi olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ateş Karateke, “Ne annelerde kısırlık yapıyor ne bebeklerde herhangi bir anomaliye sebep oluyor. Emin olun biz de insanımızı, kadınlarımızı, ablalarımızı çok seviyoruz. Onlara yanlış bilgi vermemiz mümkün değil. Elimizdeki tüm veriler, dünya verileri böyle. “Gebelik esnasında aşı olunur mu? Olunur, ilk üç ayda aşı yapılır mı? Yapılır” Hem Sinovac hem de mRNA aşıları bu dönemde yapılabilir. İfade etmek istediğim şudur ki, ilk önce anne karnındaki bebek sonra da anne kaybediyor.

İLK 3 AYDA İKİ AŞI TAMAMLANMALI

COVID’in ilk başlangıç enfeksiyonu ile delta varyantı arasında çok dramatik değişiklik bulunduğunu ifade eden Karateke, aşılanalım mesajını şu sözlerle yineledi: “Bence bu kongrenin en önemli oturumuydu. Bu konuda konuşan bütün hocalarımız aynı fikirde: Aşılanalım.  “

Karateke ayrıca, ilk doz ile ikinci doz arasında iki ay gibi bir sürenin uygun olduğunu dile getirerek ilk üç ayda iki aşının da yaptırılabileceğini söyledi.

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