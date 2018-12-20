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TJOD'den doğumda ihmal haberlerine yanıt: 'Sıklıkla karşılaşılan bir durum'
Hasta Hatice Akkol'un ihmal sonucu bebeğini kaybetti iddiasına Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) açıklamada bulundu. Dernekten yapılan açıklamada "Tablo pek çok kadın-doğum kliniğinde ve sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Söz konusu durumun doktor hatası ya da ihmal gibi başlıklarla duyurulması doğru değildir." denildi
TJOD'den doğumda ihmal haberlerine yanıt: 'Sıklıkla karşılaşılan bir durum'
20 Aralık 2018 - MEDİMAGAZİN
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TJOD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke imzalı açıklamada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Kliniğinde bir gebenin ihmal sonucu düşük yaptığı ve bebeğini kaybettiği yönündeki haberler ile ilgili araştırma sonuçları paylaşıldı. 

Açıklamada söz konusu hastanın 21 haftalık gebe olduğu ve rahminde miyomlarının bulunduğu, akut batın ön tanısı ile ameliyata alındığı ve apendektomi (apandisit ameliyatı) yapıldığı ve sonrasında ise 400 gramlık bir fetusu düşürdüğü tespit edildiği belirtildi. 

Hastanın miyomlarının olması ve geçirdiği acil operasyonun düşük için önemli iki risk faktörü olduğu vurgulanan açıklamada pek çok kadın-doğum kliniğinde sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak nitelendirildi. 

TJOD tarafından yapılan açıklamada söz konusu durumun doktor hatası ya da ihmal gibi başlıklarla duyurulmasının doğru olmadığı vurgulandı.

"10 cm’lik myomun yanı sıra küçük boyutlu myomlar görüldü"

TJOD Zonguldak Şube Başkanı Prof. Dr. Müge HARMA'nın vaka ile açıklamasında hasta Hatice Akkol'un 5 aylık gebe olup 10.12.2018 Pazartesi günü Gebe polikliniğimize karın ağrısı şikâyetiyle başvurduğu belirtilerek açıklama şu şekilde devam ediyor: 

"Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2 gün süreyle yatırılmıştır. Ancak buradan taburcu edildikten sonra ağrılarının devam etmesi üzerine gebelik+myom  ön tanısıyla hastanemize ayaktan sevkedilmiştir. Hastanın saat 14.40’da yapılan muayenesinde, sağ alt kadranda yaygın hassasiyet, defans ve rebound saptanmış, ultrasonografisinde ise 22 haftalık gebelik ve uterus fundal yerleşimli 10 cm myom olduğu görülmüştür. Bu bulgularla Akut Batın Sendromu (akut apandisit?) ön tanısıyla Genel Cerrahi bölümünden acil konsültasyon istenmiştir. Genel Cerrahi bölümünün Akut Apandisit ön tanısıyla acil operasyon planlaması üzerine, istenen ameliyat öncesi hazırlıkları, Anestezi konsültasyonu ve kan temini Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünce tamamlandıktan sonra hasta Genel Cerrahi bölümüne devredilmiştir. Aynı gün saat 18.00’de ameliyatı yapılan hastanın ameliyatında “akut apandisit” bulguları saptanmış ve appendektomi ameliyatı yapılmıştır. Ameliyat esnasında, ameliyata giren Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü doktoru tarafından yapılan muayenede, hastanın rahmindeki 10 cm’lik myomun yanı sıra küçük boyutlu myomların olduğu da görülmüştür. Hasta ameliyat sonrası, Genel Cerrahi servisinde boş yatak olmadığı için mutad bir uygulama olarak, boş yatak olan bir servise, Beyin Cerrahisi servisine yatırılmıştır.

Plasenta incelenmek üzere Patoloji laboratuvarına gönderildi

Ameliyatın ertesi günü olan 11.12.2018 Salı günü, Genel Cerrahi bölümünce, hastanın bel ağrısı olduğu gerekçesiyle istenen konsültasyona istinaden yapılan muayenesinde, rahim kasılmalarının olduğu saptanması üzerine doğum kasılmalarını durdurucu tedavi başlanmıştır.

12.12. 2018 Çarşamba günü 00.08’de Genel Cerrahi doktoru tarafından hastanın kanamasının başladığının bildirilmesi üzerine, hastanın yattığı servise giden Kadın Hastalıkları ve Doğum doktoru, doğum eyleminin başladığını saptamış, doğum masasına alınacak zamanın olmaması nedeniyle 400 gr ağırlığındaki fetüs sedyede doğurtulmuş ve Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesine ulaştırılmıştır. Hasta Hatice Akkol ise Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünce devralınmış ve kendisine genel anestezi altında rahim içi temizleme işlemi yapılmıştır. Bu işlemden sonra, Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde boş yatak olmadığı için, hasta önceden yattığı servis olan Beyin Cerrahisi servisine tekrar yatırılmıştır. İşlem sonrası gerekli tedavileri yapılan hasta, aynı gün saat 20.00 sularında kendi isteğiyle taburcu olmuştur. Aile, fetüsün otopsisini kabul etmemiş ve defnetmek için beraberlerinde götürmüştür. Bebeğin eşi (plasenta) incelenmek üzere Patoloji laboratuvarına gönderilmiştir." 

 

 

Anahtar Kelimeler:

turk jinekoloji ve obstetrik dernegi

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