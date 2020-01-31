Tokat'ta 4 saatlik koronavirüs karantinası

TOKAT- Kentte yaşayan S.Ç., dün akşam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servisine, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu.

Muayene edilen S.Ç., 15 gün önce Hong Kong'dan geldiğini sağlık görevlilerine söyledi. Bunun üzerine S.Ç.'nin ilk muayenesi yapıldıktan sonra hasta ve acil servis, karantinaya alındı. 'Kronavirüs' şüphesi üzerine hastaya tahlil yapıldı.

Bu sırada hastane acil servisine, ambulans ve yeni hasta kabul edilmedi. Acil serviste, önlem amaçlı 4 saatlik karantina uygulandı. S.Ç.'nin tahlillerinde virüse rastlanılmayınca karantina uygulaması sonlandırıldı.