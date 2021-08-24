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Tokat'ta aşısını olmaya gelen halk ozanı, sağlık çalışanları için yazdığı türküyü okudu
Tokat'ın Zile ilçesinde ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırmak için aşı çadırına giden halk ozanı Musa Eyüp Bozdemir (64), sağlık çalışanlarına sürpriz yaptı. Bozdemir, aşı olduktan sonra sağlık çalışanları için özel hazırladığı türküyü seslendirerek onlara moral verdi.
Tokat'ta aşısını olmaya gelen halk ozanı, sağlık çalışanları için yazdığı türküyü okudu
24 Ağustos 2021 17:20 - DHA Yaşar Erkan İÇEN
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Zile’de, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırmak için ilçede oluşturulan aşı çadırına giden evli ve 3 çocuk babası halk ozanı Musa Eyüp Bozdemir, sağlık çalışanlarına sürpriz yaptı. Aşısını olan Bozdemir, ardından sözlerini kendisinin yazdığı parçasını seslendirdi.

Musa Eyüp Bozdemir, "Sazımla, sözümle misafir olarak aşı olmaya geldim. Arkadaşlara da moral olayım dedim. İnsanların can kurtaranları onlar. Morallerini düzelttik, onlar için can kurban" dedi.

Aşı biriminden sorumlu Dr. Muhammed Gümüş ise aşının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, kendilerine sazla müzik dinletisi sunarak moral veren Bozdemir'e teşekkür etti.

Musa Eyüp Bozdemir'in bestelediği türküsünün sözleri şöyle:

"Hizmet ederler, hizmetini hak ederler, alın teri dökerler, bizim emekçilerimiz, sağlıkçılarımız. İnsanlara sevgi saygı verirler, hizmet edip, ettiği hizmetten ölürler, yara sarar, tabiplik yapıp doktor olup yarayı iyi ederler, bizim emekçilerimiz, sağlıkçılarımız."

Anahtar Kelimeler:

tokat zile saglik calisanlari halk ozani turku asi cadiri

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