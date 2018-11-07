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Tokyo Tıp Fakültesi notları düşürülen kadın doktor adaylarının okula kabulünü planlıyor
Japonya'da aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın adayların sınav sonuçlarının değiştirildiğinin ortaya çıktığı Tokyo Tıp Üniversitesi, son 2 yılda başvuruları haksız şekilde reddedilen 60'tan fazla kadın adayın okula kabul edilmesinin planlandığını bildirdi.
Tokyo Tıp Fakültesi notları düşürülen kadın doktor adaylarının okula kabulünü planlıyor
07 Kasım 2018 - AA
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Üniversite, sınav sonuçlarındaki manipülasyon nedeniyle elenen 60'tan fazla kadın adaya okula kaydetme teklifinde bulunacağını açıkladı. 

Skandalın patlak vermesinin ardından eylül ayında üniversitenin ilk kadın başkanı olarak seçilen Yukiko Hayashi, okulun ayrımcı politikası için özür diledi.

Hayashi, "Adil giriş sınavları yapacağız ve yakışıksız uygulamanın tekrarlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Cinsiyet nedeniyle kimseye ayrımcılık yapılmamalı." dedi.

 Tokyo Tıp Fakültesi'nde skandal! Kadın doktor adaylarının notları düşürülmüş!

Tokyo Tıp Üniversitesinden ağustos ayında yapılan açıklamada, iç soruşturmanın, giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik değiştirildiğini ortaya koyduğu bildirilmişti. 

Japonya Eğitim Bakanlığı, ağustos ayında, kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarının değiştirildiği iddialarının kabul edilmesinin ardından diğer tıp fakültelerine giriş sınavlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Bakanlık, 81 üniversiteye gönderilen soru listesiyle, son 6 yılda tıp fakültelerine giriş sınavlarında başarılı olan ve fakültelere kabul edilen tüm adayların cinsiyetleri ve yaşlarıyla ilgi bilgi vermelerini istemişti.

Eğitim Bakanlığı, geçen ay, ülkedeki daha fazla tıp fakültesinin, kadın adayların aleyhine sınav sonuçlarını değiştirmiş olabileceğini belirtmişti.

Fakülte ayrıca bağışta bulunan 19 öğrencinin notlarının yükseltildiğini de kabul etmişti.

Anahtar Kelimeler:

tokyo tip fakultesi japonya cinsiyet esitsizligi yukiko hayashi

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