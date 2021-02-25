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Tomarza Devlet Hastanesi Başhekimliğine Mustafa Karaağaç atandı
Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uz. Dr. Mustafa Karaağaç atanarak görevine başladı
Tomarza Devlet Hastanesi Başhekimliğine Mustafa Karaağaç atandı
25 Şubat 2021 10:07 - İHA
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KAYSERİ-Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uz. Dr. Mustafa Karaağaç atanarak gorevine başladı.

Uzun bir süre Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev sürdüren KBB Uz. Dr. Cem Bahadır'ın tayininin çıkmasının ayrılmasından sonra Başhekimliğe Patoloji Uz. Dr. Mustafa Karaağaç atanarak görevine başladı.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Karaağaç yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Daha önceden Şanlıurfa İline bağlı Siverek Devlet Hastanesinde 1 buçuk yıl Başhekim olarak, 2 buçuk yıl kamu hastanelerinde il sağlık müdürlüğü başkan yardımcılığı görevini sürdürdükten sonra Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atanarak görevime başladım. Amacımız ilk etapta Tomarza İlçesinde Covid19 salgın hastalığı minimum seviyeye indirerek tamamen bitirmek. Pandemi sürecini başarı ile tamamladıktan sonra Allah nasip ederse güzel projelere imza atacağız” 

Anahtar Kelimeler:

tomarza yasar karayel devlet hastanesi uzdr mustafa karaagac

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0
1) a.s (uz.dr.)
25.02.2021 14:22:25
Eee olmuşsa olmuş, bunun haber değeri nedir acaba?? Her gün her ilde ilçedeki hastanelerde başhekimler ya da diğer yöneticiler değişebilir. Ulusal bir sitede yayımlanmasının kime ne faydası var?
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0
2) Uzman (Uzman doktor)
25.02.2021 11:57:14
Vay be kimileri mesleğine yönetici olarak başlıyor ne hikmetse öyle de emekli oluyor. Covid bakmayan yöneticiler covid hakkında konuşuyor. Güzel ülkem.
People
0
3) kemal (dr)
25.02.2021 11:46:56
Haber değeri olmayan bir haber. Türkiyede toplam 992 il-ilçe, 1000 den fazla devlet hastanesi var. Her hastane başhekimi değiştiğinde bunun haberini mi yapacaksınız?
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2
4) Doktor firat (Uzman hekim)
25.02.2021 10:27:39
Medimagazin bu haberi ne gerekce ile yapmis ? Bu arkadasimiza hayirli olsun ama bunun haber degeri ne ?
Ben de göz poliklinigi 7. Odaya atandim. Bunu da haber yapin lutfen
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