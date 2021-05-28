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Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi: Haziran sonuna kadar yüz yüze eğitim yapılabilir
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların yüz yüze eğitime başlama kararında illere göre koronavirüs risk haritasının önemli olacağını belirterek, "Mavi ve sarı renkte olan illerde okulların açılması yoluna gidilebilir. Vaka durumuna göre bunu 1 Haziran'da değerlendirmek daha doğru olacaktır. Karar, Türkiye genelinde alınabileceği gibi iller bazında da olabilir." dedi.
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi: Haziran sonuna kadar yüz yüze eğitim yapılabilir
28 Mayıs 2021 11:48 -
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ANKARA-Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan, okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Okullarda uzaktan eğitimin devam ettiğini anımsatan İlhan, yüz yüze eğitimdeki kazanımların çok daha fazla olduğunu vurguladı.

İlhan, okullarda öğretimin dışında eğitimin de verildiğine dikkati çekerek, çocukların yüz yüze bir şekilde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte olmasının hem eğitsel hem öğretsel hem de psikolojik açıdan oldukça önem taşıdığının altını çizdi.

- "Açık havada bulunma ihtimalleri söz konusu"

Okuldaki birlikteliğin özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gelişimi için çok daha önemli olduğuna işaret eden İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yaş grubunda yüz yüze eğitim öğretimin öğrencilere çok daha fazla katkı sağladığı aşikar. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 Haziran'da tekrar bir değerlendirme yapılacağı bilgisi verilmişti. Benim kişisel kanaatim, eğer vakalar belli bir seviyede giderse özellikle riskli olmayan illerimiz başta olmak üzere Türkiye genelinde eğitim yüz yüze olarak bir süre daha devam edebilir. Örneğin, haziran sonuna kadar eğitim devam edebilir çünkü çocuklar uzun süre evde kaldı, birbirlerini özledi. Aynı zamanda şu anda çocuklar okula gittiklerinde açık havada bulunma ihtimalleri söz konusu. Hava sıcaklığı uygun olduğu için sınıflarda pencerelerin açılması mümkün."

- "Kararda, illere göre koronavirüs risk haritası önemli"

Karar verildiğinde velilere tercih hakkı sunulmasının söz konusu olabileceğini belirten İlhan, "Milli Eğitim Bakanlığınca yine velilere tercih şansı da sunulacaktır. Tercihlerine göre çocuklar uzaktan ya da belirlenen günlere göre okula gidebilir. Bu 2 gün yüz yüze, 2 gün uzaktan olabileceği gibi 3 gün yüz yüze 2 gün uzaktan şeklinde olabilir. Bu sınıf gruplara bölünerek ayarlanabilir." diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitime geçme kararının iller bazında verilmesinin daha uygun olabileceğini ifade ederek, "Nüfusu 300-400 bin olan yerde vaka sayısı çok fazla ise orada açılmama söz konusu olur, eğitim-öğretim uzaktan eğitimle devam eder. Örneğin, büyükşehirlere bakıldığında belli bir seviye tutturulabilirse planlama buna göre olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kararda, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Türkiye'de illere göre koronavirüs risk haritasının da önem taşıyacağına dikkati çeken İlhan, "Örneğin, mavi ve sarı renkte olan illerde okulların açılması yoluna gidilebilir. Vaka durumuna göre bunu 1 Haziran'da değerlendirmek daha doğru olacaktır. Karar, Türkiye genelinde alınabileceği gibi iller bazında da olabilir." ifadelerini kullandı.

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yuz yuze egitim

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