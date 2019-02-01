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Toplum Sağlığı Merkez Başkanı görevinden ayrıldı: 'TUS'a girip FTR uzmanı olacağım'
Sivas'ın Zara ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı görevinden ayrılan Doktor Fatih Dağdeviren için veda programı düzenlendi
Toplum Sağlığı Merkez Başkanı görevinden ayrıldı: 'TUS'a girip FTR uzmanı olacağım'
01 Şubat 2019 - AA
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SİVAS-Zara Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Dağdeviren'e yeni hayatında başarı dileyerek, "Eğitime devam kararı alarak ilçemizden ayrılacak olan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanımıza çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da ilçeye hizmetlerinden dolayı Dağdeviren'e teşekkür ederek, "Hocamız, ilçemizde vermiş olduğu hizmetler sonrası yeni bir sürece giriyor, yaşının genç olması ve başarısının devamı ile daha güzel yerlerde olacağına inanıyorum. Görevi süresince ilçemizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dağdeviren de Zara ilçesinde güzel günlerinin geçtiğini söyleyerek, "Zara'da ifa ettiğim Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığım sonrası Tıpta Uzmanlık Sınavı eğitimim için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine giderek, fizik tedavi alanında eğitim alacağım. Her zaman bizlerin yanında olan değerli büyüklerime ve Zara halkına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. 

Programın sonunda Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Dağdeviren'e plaket takdim etti.

Anahtar Kelimeler:

fatih dagdeviren tus zara

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1) drdrdr (doktor)
01.02.2019 17:11:44
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