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Toplum tabanlı serviks kanseri taramalarında Antalya birinci oldu
Serviks kanseri taramalarında tüm hastalarına ulaşan ve yüzde 90’ın üzerinde taramayı başaran Şehit Hemşire Canan Akkuş Aile Sağlığı Birimi Aile Hekimliği Uzmanı Doktor Levent Tuna Şengöz ve Ebe Nilüfer Kaştan Esen’e teşekkür belgelerini İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür verdi
Toplum tabanlı serviks kanseri taramalarında Antalya birinci oldu
08 Temmuz 2019 -
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Toplantıya katılan Dr. Hacer Nur Yüce birimin yeni çalışmalarına yine destek vereceklerini söyleyerek başarıyı tebrik etti. Kanser Birimi Sorumlusu Dr. Ayça Küçük çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek birime teşekkür etti.

Araştırma: HPV aşısı beklenenden daha iyi sonuçlar veriyor 

Uzm. Dr. Levent Tuna Şengöz “ Türkiye’de serviks kanseri en sık görülen kanser türleri arasında 10. Sırada yer almaktadır. 2002 yılında ülkemizde kanserlerden ölümler tüm ölümlerin yüzde 12’sini oluştururken bu oran 2009’da yüzde 21’e çıkmıştır. Türkiye Kanser İstatistikleri 2017 verilerine göre serviks kanseri sıklığı yüzbinde 4,5 olarak tahmin edilmektedir.  18 İngiltere’de 25-49 yaş grubu kadınların yüzde 78,9’unun düzenli olarak serviks kanser taraması yaptırdığı saptanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 21-65 yaş grubu kadınların, yüzde 83’ü üç yılda bir pap testi yaptırdığı bilinmektedir. Birimimiz ise yüzde 90’ları yakaladı. Bu işleri yaparken 6,5 yılda binlerce sms binlerce telefon görüşmesi ve saatlerce yüz yüze görüşmeler yaptık. Sabırla inançla işimizin hakkını vermek için, yaşadığımız toplumun sağlığını en üst iyilik noktasına getirmek için çabaladık. Birinci basamağın en önemli konularından birisi kanser olmadan onu erken teşhis etmektir. Aynı zamanda birinci basamağın saygınlığını artırmak bizler için son derece önemliydi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bizim birimimiz özellikle çok çalışkan olan aile sağlığı çalışanımız ebe Nilüfer Hanım sayesinde son derece başarılı bir sonuca imza attı, bilhassa ona teşekkür ederim ” dedi.

Prof. Dr. Polat Dursun: 'Rahim ağzı kanserlerinin yüzde 99’unda HPV pozitif' 

Dr. Şengöz “ İl Sağlık Müdür Ünal Hülür’e, Halk Sağlığı Başkanı Hacer Nur Yüce’ye, Kanser Birimi Sorumlusu Ayça Küçük’e ilgi alaka ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diyerek ekledi. 

Anahtar Kelimeler:

serviks kanseri levent tuna sengoz

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