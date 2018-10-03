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Trabzon Tabip Odası Dr. Fikret Hacıosman'a saldırı protestosuna katılmayacağını açıkladı
Trabzon Tabip Odası Yönetim Kurulu, İstanbul'da Bahçelievler'de çalıştığı özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin protestoya katılmama kararı aldı.
Trabzon Tabip Odası Dr. Fikret Hacıosman'a saldırı protestosuna katılmayacağını açıkladı
03 Ekim 2018 - AA
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Trabzon Tabip Odası Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Saldırıya uğrayan bir kişinin hekimden önce insan olduğunu unutup çirkin yorumlar yapan insanların varlığından, doktorun darp edilmesine 'hak etmiştir' gözüyle bakılmasından, her darp edilen, yaralanan ve ölen meslektaşımızın arkasından sadece basın açıklaması yapmaktan başka elimizden bir şey gelmemesinden, insanların hastanelere silahla girebiliyor olmasının rahatlığından, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini defalarca anlatmamıza rağmen sesimizi duyuramadığımızdan, sağlıkta şiddet yasasının hala çıkmamasından utanıyoruz."

Açıklamada, söz konusu nedenlerle Türkiye genelinde bugün yapılan Dr. Fikret Hacıosman konulu basın açılmasına Trabzon Tabip Odası olarak katılmama kararı alındığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

trabzon tabip odasi

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