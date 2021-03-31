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Trabzon'da doktora oksijen tüplü saldırıda karar çıktı!
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç ile hemşire ve güvenlik görevlisine saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İhsan Aydın (35) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Davada sanık Aydın, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Trabzon'da doktora oksijen tüplü saldırıda karar çıktı!
31 Mart 2021 12:31 -
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TRABZON-Olay, geçen yıl 26 Nisan günü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşandı. Akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, ölüm haberini alan yakınları ise acil serviste görevliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınlarından bazıları camları kırıp, oksijen tüpüyle acil serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç, hemşire Merve Aydın ve güvenlik görevlisi Gökhan Bezan'a saldırdı. Saldırganlar, özel güvenlik görevlileri ile polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

Saldırıdan sonra gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İhsan Aydın hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Saldırıya uğrayan Doktor Esra Ersöz Genç

Yapılan yargılama sonunda tutuksuz sanık İhsan Aydın, 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçundan beraat ettirilirken, 'kamu malına zarar verme' suçundan 5 ay, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 ay, 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Türkiye Acil Tıp Derneği vekili Avukat Gonca Karakaptan, "Sağlık çalışanlarına karşı bu düşmanca tavırları görmek, duymak gerçekten çok üzücü. Sanık hakkında adil ve caydırıcı bir karar verildiğine inanıyorum. Derneğimiz dava süreci boyunca Esra hanımı yalnız bırakmamak için elinden geleni yaptı. Bu süreçte yanımızda olan KTÜ Acil Tıp Anabilim Dalı ve Dernek Başkanı Sayın Prof. Dr. Süleyman Türedi ile KTÜ Farabi Hastanesi´ne de teşekkür ediyorum" dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet ceza esra ersoz genc

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