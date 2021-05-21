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Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü
TRABZON’un Vakfıkebir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki yamaca çarpan kamyonetin kasasındaki Reyhan Sivri (50), hayatını kaybetti, sürücü eşi diş hekimi Ali Sivri (52) ise yaralandı.
Trabzon'da kaza; diş hekimi yaralandı, eşi öldü
21 Mayıs 2021 11:40 -
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TRABZON-Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Mısırlı Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede diş hekimi olarak görev yapan Ali Sivri idaresindeki 61 BR 516 plakalı kamyonet, rampa inerken kontrolden çıkıp, yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan eşi Reyhan Sivri yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Ali Sivri de ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

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