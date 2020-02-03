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Trabzon'da koronavirüs alarmı
Trabzon'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için koronavirüsü alarmı verildi. Koruyucu kıyafetlerle hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanılmadı
Trabzon'da koronavirüs alarmı
03 Şubat 2020 - İHA
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TRABZON -Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsüTrabzon'da polisleri harekete geçirdi.

Van'dan aracıyla geldiği öğrenilen Çinli turisti gören polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu. Tanjant yolunda durdurulan Çinli turist için İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir ekip istendi. Uzman ekip tarafından giyilen koruyucu kıyafetlerle ambulansa alınan Çinli turist, Koronavirüs şüphesi ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerde Çinli turistte Koronavirüsüne dair bir bulguya rastlanılmadı.

 

Anahtar Kelimeler:

trabzon wuhan koronavirusu

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