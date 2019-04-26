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Trafik kazasında doktor ve 2 çocuğu yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Dr. Mehmet Fatih A. ve yanında bulunan çocukları yaralandı
Trafik kazasında doktor ve 2 çocuğu yaralandı
26 Nisan 2019 - AA
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Alınan bilgiye göre Seydişehir Konya kara yolunun 21'inci kilometresinde, Mehmet Fatih A. (44) idaresindeki 26 EJ 677 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan çocukları İ.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Araç sürücüsü Mehmet Fatih 'nın (44) Eskişehir Şehir Hastanesinde görev yapan doktor olduğu öğrenildi. 

 

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trafik kazasi mehmet fatih eskisehir sehir hastanesi

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