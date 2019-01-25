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Trakya Tıp Fakültesinden asılsız ses kaydına ilişkin açıklama: 'Gerekli yasal yollara başvurulacak'
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesince, sosyal medya ortamında paylaşılan ses kaydı nedeniyle hasta yakınlarının sıkça endişeyle sorduğu sorular üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi
Trakya Tıp Fakültesinden asılsız ses kaydına ilişkin açıklama: 'Gerekli yasal yollara başvurulacak'
25 Ocak 2019 - AA
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TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden yapılan açıklamada, 20 Ocak saat 01.40'ta Keşan Devlet Hastanesinden lösemi (kan kanseri) / lenfoma (lenf bezi kanseri) ön tanılarıyla sevk edilen 13 yaşındaki erkek hastanın, tetkikleri yapılırken aniden kötüleştiği, kalp ve solunumun durması nedeniyle hızla canlandırma uygulanmaya başladığı ve hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. 

Hastaya müdahale öncesi ve sırasında gelişen döküntüler nedeniyle hastada meningokoksemi ihtimali değerlendirilerek tüm tetkiklerin alınarak, gerekli tedavinin verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimi yapılmış olan hastadan alınan sıvı örneği inceleme için gönderilmiş ve hastada Nesisseria Menengitis saptanmıştır. Tip analizi halen devam etmektedir. Hasta ile ilgili olarak bilimin işaret ettiği gerekli tüm önlemler alınmıştır. Ses kaydında bahsedildiği gibi steteskop ile hastalığın bulaşması ve o sırada hastanede bulunan diğer çocuklar için bir risk söz konusu değildir. 

Hal böyleyken, asılsız iddialara sahip bir ses kaydı paylaşarak, üniversite hastanemizde gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyip halkımızı panik ve endişeye sürükleyen, hastane ekibimizin moral ve motivasyonunu bozan kişi hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır." 

Anahtar Kelimeler:

trakya universitesi tip fakultesi

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