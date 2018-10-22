Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 68 yeni personel alınacak



Rektör Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin ve Balkanların en büyük sağlık kuruluşu olan Tıp Fakültesi Hastanesi’ne farklı branşlarda çalışma arkadaşları alınacağını ifade etti.

Üniversite olarak her geçen gün büyüdüklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, üniversitemizi her anlamda daha da güçlendirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Üniversitemiz, bölgenin en fazla istihdam sağlayan kurumu. Söz konusu yeni işe alımlarla ailemiz daha da büyüyecek, gelişecek. Bu alımlar, teknik ve teknolojik altyapısı oldukça güçlü olan, gerek yatak kapasitesi gerekse tıbbi cihaz niteliği ve niceliği bakımında ülkemizin önde gelen sağlık kurumları arasında yer alan hastanemizin kadrosuna güç katacak. Hastanemizde çalışan doktorlarımız ve Tıp Fakültesi’ndeki hocalarımızla birlikte tüm zorlu koşullarda, insanüstü bir çabayla emek sarf eden sağlık çalışanlarımızın iş yoğunluğunu azaltacak ve hizmet kalitesini daha da artıracak bu işe alım sürecinin hayırlı olmasını diliyorum."

İlana ilişkin tüm detaylara https://www.trakya.edu.tr/news/19-ekim-2018-tarihli-sozlesmeli-personel-ilani adresinden ulaşabilecek.