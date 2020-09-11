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Tromboz, Covid-19 için erken enfeksiyon göstergesi olabilir
Journal of Vascular Surgery’de yayınlanan ve Miami Miller School of Medicine’daki vasküler cerrahlar tarafından hazırlanan yeni makalede, hastanın dolaşım sisteminde kan pıhtılarının oluşmasının Covid-19’un erken bir göstergesi olabileceği öne sürüldü.
Tromboz, Covid-19 için erken enfeksiyon göstergesi olabilir
11 Eylül 2020 14:18 - MEDİMAGAZİN
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Makalede, 67 yaşındaki bir adamın sağ kolunda gözle görülür bir renk değişikliği olduğu ve elinde ve ön kolunda şiddetli bir ağrı ile hastaneye başvurduğu belirtiliyor. Yapılan tetkikler sonucu, kolundaki arterlerde pıhtılar oluştuğu ve bu doğrultuda görülen bir kan akışı kaybı olduğu gözlemlenmiş. Hastanın Covid-19 test sonucu ise pozitif.

“Hastanın kolunda ağrı, uyuşma ve güçsüzlük gibi sorunlar vardı” diye belirten çalışmanın yazarlarından damar cerrahı Tony Shao, hastanın hastaneye gelmesinin ana nedeninin bu olduğunu, Covid-19 hastası olduğunu ise sonradan öğrendiklerini dile getirdi. Dr. Shao ayrıca, Covid-19 nedeniyle vefat eden hastaların birçoğunun otopsilerinde, virüsün özellikle kılcal damarlarda mikro tromboza neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Çalışmanın bir diğer yazarlarından Naixin Kang, arteriyel trombozun yeni tip koronavirüs için mevcut semptomlar arasında olabileceğini, bu alanda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Uzmanlar, Covid-19’un yalnızca bir solunum yolu hastalığı olarak görülmesinin doğru olmadığının, doktorların özellikle akut ekstremite iskemisi nedeniyle hastaneye başvuran adaylara dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 test sonucu ise pozitif covid-19 hastasi tromboz

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