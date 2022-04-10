TRT Genel Müdürü: 'Kasaba Doktoru' sağlık çalışanlarına saygımızdır'

Başrollerini Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş, Vildan Atasever ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı TRT'nin Kore dizisi Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru'nun galası gerçekleşti.

Dizi ekibi ilk bölümü TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT yönetimiyle birlikte izledi. Sobacı, dizinin sağlık çalışanlarına duyulan saygının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Sobacı, "Bu projeyi yaşama geçirmemiz bizim kıymetli sağlık çalışanlarına verdiğimiz desteğin, onlara gösterdiğimiz saygının bir nişanesidir.

Vildan Atasever ise, "Dizimiz devam ettiği sürece bütün sağlık çalışanlarının hikayelerini önce biz anlamaya ve sonra anlatmaya çalışacağız" dedi.