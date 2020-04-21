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Trump, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını nedeniyle ülkesine gelen göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname çıkaracağını duyurdu.
Trump, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu
21 Nisan 2020 12:00 - Euronews
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Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'ye gelen tüm göçü geçici olarak yasaklayacağını açıklayan Trump, bunu hem Amerikalıların sağlığını hem de işlerini korumak için yapacağını belirtti.

Bu konudaki politikasını sosyal medya hesabından duyuran Trump'ın virüs salgını öncesi hali hazırda var olan göçmen politkası hedeflerini tutturmak için yaşanan gelişmeleri kullandığı yorumları yapıldı.

Trump tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Görünmez düşmanın saldırısı altında olduğumuzu ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerektiğini göz önüne alarak, ABD'ye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağım."

Bu hamle Demokratlar tarafından eleştirildi ve esas sorunun göz değil, yapılması gerekenlerin ve alınması gereken önlemlerin zamanında alınmamış olması olduğuna dikkat çekildi.

Vize hizmetleri durdurulmuştu
Washington, 18 Mart'ta salgını nedeniyle bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya almış ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle, birçok ülkede rutin vize hizmetlerini askıya alıyoruz. Hizmetler, mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlayacaktır ancak şu anda net bir tarih belirtemiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

En çok ölüm ABD'de
ABD'de Covid-19 kaynaklı ölümler Pazartesi günü 42 bini geçerek resmi rakamlara göre dünyada en çok ölüm yaşanan ülke konumuna geldi. Toplamda ise ülkedeki vaka sayısı 780 bine dayandı.

Anahtar Kelimeler:

trump abd goc yasagi

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