Trump Çin'e tepkili: Tüm ilişkileri kesebiliriz

Trump, Fox Business kanalında verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in, Covid-19 salgınının küresel bir hale gelmesinden sorumlu olduğunu savunan Trump, "Çin’den çok hayal kırıklığına uğradım. Bunun olmasına asla izin vermemeliydiler. Muhteşem bir ticaret anlaşması yapmıştım, ama artık öyle hissetmiyorum. Daha mürekkebi kurumadan salgın patlak verdi. Ve şimdi aynı şekilde hissetmiyorum" diye konuştu.

Trump, Çin ile ilişkilerin kesme fikrini ortaya atarak, "Yapabileceğimiz çok şey var. Birçok adım atabilirdik. Tüm ilişkiyi kesebiliriz. Kestik diyelim, ne olur? Tüm ilişkiyi kesersen 500 milyar dolar tasarruf edersin" dedi.

Trump, ABD’nin Çin’den yıllık 500 milyar dolarlık ithalat yapmasına birçok kez "kayıp para" olarak söz etti. Başkan Trump, ABD’nin tedarik zinciri noktasında Çin’e ve diğer ülkelere bağlılığının olmaması gerektiğini vurgulayarak "Tüm ürünlerimizi ABD’de üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.