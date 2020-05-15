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Trump Çin'e tepkili: Tüm ilişkileri kesebiliriz
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınından sorumlu tuttuğu Çin ile "tüm ilişkileri kesebileceklerini" kaydetti. Trump ayrıca bu süreçte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de konuşmak istemediğini söyledi.
Trump Çin'e tepkili: Tüm ilişkileri kesebiliriz
15 Mayıs 2020 17:31 - Euronews
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Trump, Fox Business kanalında verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in, Covid-19 salgınının küresel bir hale gelmesinden sorumlu olduğunu savunan Trump, "Çin’den çok hayal kırıklığına uğradım. Bunun olmasına asla izin vermemeliydiler. Muhteşem bir ticaret anlaşması yapmıştım, ama artık öyle hissetmiyorum. Daha mürekkebi kurumadan salgın patlak verdi. Ve şimdi aynı şekilde hissetmiyorum" diye konuştu.

Trump, Çin ile ilişkilerin kesme fikrini ortaya atarak, "Yapabileceğimiz çok şey var. Birçok adım atabilirdik. Tüm ilişkiyi kesebiliriz. Kestik diyelim, ne olur? Tüm ilişkiyi kesersen 500 milyar dolar tasarruf edersin" dedi.

Trump, ABD’nin Çin’den yıllık 500 milyar dolarlık ithalat yapmasına birçok kez "kayıp para" olarak söz etti. Başkan Trump, ABD’nin tedarik zinciri noktasında Çin’e ve diğer ülkelere bağlılığının olmaması gerektiğini vurgulayarak "Tüm ürünlerimizi ABD’de üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

trump cin covid-19

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