Trump: Dünya Sağlık Örgütüne artık para vermeyeceğiz!

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15 Nisan 2020 01:50
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.
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