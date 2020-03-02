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Trump: İlaç firmalarından, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarını hızlandırmalarını istedik
ABD Başkanı Donald Trump, ilaç firmalarından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarını hızlandırmalarını istediklerini bildirdi.
Trump: İlaç firmalarından, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarını hızlandırmalarını istedik
02 Mart 2020 - AA
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WASHINGTON-Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile Oval Ofis'teki ikili görüşmesinden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

ABD'de 2 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesine ilişkin Trump, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile bu konu hakkında yakından çalışıyoruz. Bu konu büyüdü ama ülkemiz ve uzmanlarımız iyi iş çıkarıyor." ifadesini kullandı. 

Trump, virüs hakkında diğer ülkelerle de yakından çalışıldığının altını çizerek, "Bugün öğleden sonra ilaç firmalarıyla bir toplantım olacak. En büyük firmalarla, büyük bir toplantı yapacağız. Bir aşı, belki de bir tedavi hakkında konuşacağız. Bu mümkün, bekleyip göreceğiz. İlaç firmalarından, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarını hızlandırmalarını istedik." diye konuştu. 

"Böyle bir virüs atmosferi altında, seçim mitingleri düzenlemek güvenli mi?" şeklindeki soruya Trump, "Biz bu mitingleri çok uzun zaman önce ayarladık. Bunu Demokratlara da sorabilirsiniz. Hepsi miting düzenliyor, kampanya çalışmaları yapıyor. Bence gayet güvenli." yanıtını verdi.

 

Anahtar Kelimeler:

trump kovid-19

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