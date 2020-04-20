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Trump: İran talep ederse Covid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ayda 20 milyondan fazla koronavirüs kit üretimi için daha önce devreye soktuğu 'Savunma Üretimi Yasası'nı kullanacağını açıkladı.
Trump: İran talep ederse Covid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
20 Nisan 2020 09:56 - AA
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Trump, İran'a talep etmesi durumunda Covid-19 salgınıyla mücadelede yardım edebileceğini de sözlerine ekledi.

'Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Trump, salgınla mücadelede istikrarlı ilerleme kaydetmeye devam ettiklerini ileri sürdü.

Küçük işletmelere 450 milyar dolarlık yardım paketi
Küçük işletmelere ve kırsal hastanelere yardım içeren 450 milyar dolara yakın yardım paketi üzerinde Demokratlarla görüşmeyi sürdürdüklerini belirten Trump, ''Anlaşmaya yakınız.'' dedi.

Test kitlerinin yeterli olmadığı konusunda sık sık eleştirilen Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı ve kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Trump: İran talep ederse yardım etmek isterim
Salgından kötü etkilenen ülkelerden biri olan İran'a yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, ''İran'a yardıma ihtiyaç duyarsa ve talep ederse yardım etmek isterim. Salgın onları çok kötü vurdu ama bildirdikleri rakamlar açıkçası doğru değil. Yardıma ya da suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyarlarsa ki biz de binlerce var ve üretiliyor, tabii ki yardım etmek isteriz.'' şeklinde yanıt verdi.

'New York valisi de hükümetten memnun'
Trump'ın, birkaç gün önce sözlü tartıştığı New York Valisi Andrew Cuomo'nun son basın toplantısının federal hükümetten ve kendisinden övgüyle bahsettiği bölümleri Beyaz Saray'daki açıklamaları sırasında göstermesi dikkati çekti.

Cuomo'nun ''federal hükümetin harekete geçtiği ve olağanüstü çaba gösterildiği'' yönündeki ifadelerine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten Trump, basın toplantısının görüntülerinin bir kısmının medyada kullanılmamasından yakınarak, iyi olduğunu düşündüğü kısmın gösterilmediğini söyledi.

Bunun üzerine görüntünün devamı bir süre sonra tekrar izletildi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 iran trump yardim

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