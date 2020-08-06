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Trump: Koronavirüs aşısı 3 Kasım civarında mümkün olabilir
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olabileceğini söyledi.
Trump: Koronavirüs aşısı 3 Kasım civarında mümkün olabilir
06 Ağustos 2020 17:29 - Sputnik
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Newsradio WTAM radyosunda gerçekleşen programa katılan Trump, koronavirüs aşısına ilişkin soruları yanıtladı. 

Trump, aşının ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi hazır olabileceğini söyledi. 

Program sunucusu Geraldo Rivera'nın '3 Kasım'dan önce çıkması mümkün mü?' sorusuna ise şöyle cevap verdi: 

"Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı o tarihlerde hazır olur."

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs nedeniyle 161 bin 660 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise 4 milyon 975 bin 279'a ulaştı.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 862 bin 761 vakayla Brezilya, 1 milyon 977 bin 972 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 532 bin 745 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 502 bin 739 vakayla Florida ve 482 bin 101 vakayla Teksas takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:

trump koronavirus 3 kasim koronavirus asisi kovid-19

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