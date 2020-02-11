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Trump Koronavirüs salgınının bitiş tarihini verdi!
Dünya genelinde büyük bir korkuya neden olan ve şu ana kadar 1017 kişiyi öldüren koronavirüs salgınına dair konuşan Trump, virüsün nisan ayında kuvvetini azaltacağını öngördü.
Trump Koronavirüs salgınının bitiş tarihini verdi!
11 Şubat 2020 -
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ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında havaların ısınmasıyla Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgınının son bulacağını savundu.

Trump, yarın ön seçimlerin yapılacağı New Hampshire eyaletinde düzenlediği miting öncesinde Fox televizyonuna, Çin ile ikili ilişkileri ve yeni tip koronavirüs salgınını değerlendirdi.

TAM TARİH VERDİ

Çin'in virüs salgınıyla ilgili gayet profesyonelce davrandığını vurgulayan Trump, "Çin'in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur." diye konuştu.


"EN İYİ UZMANLARIMIZI ÇİN'E GÖNDERDİK"
Trump, ABD'nin virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan bölgesine Dünya Sağlık Örgütü uzmanları gönderdiğine işaret ederek, "Çin ile yakından çalıştığımızı söyleyebilirim. Oraya en iyi uzmanlarımızı gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

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