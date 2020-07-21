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Trump maske taktı: Bazıları maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor, kimse benden daha çok vatansever olamaz
ABD Başkanı Donald Trump, maskeyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı, "Bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım" dedi.
Trump maske taktı: Bazıları maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor, kimse benden daha çok vatansever olamaz
21 Temmuz 2020 09:15 - AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini "COVID-19'u yeterince ciddiye almamak" ve "maske takmamakla" eleştirenlere gönderme yaptı.

Salgının başından bu yana ilk kez yüzünde maske varken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Donald Trump, "Görünmez Çin virüsünü yenme çabalarında hepimiz birlik olduk ve bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım" sözlerine yer verdi.

COVID-19 salgınında en çok vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, salgının başından bu yana Trump'ın izlediği politikalar da tartışma konusu oluyor.

"Karantinaların uzatılmaması" ve "ekonominin bir an önce normalleşmesi" konusunda ısrarcı söylemleri ile tepki çeken Donald Trump, katıldığı toplantılarda maske takmayı tercih etmiyor.

Anahtar Kelimeler:

abd baskani donald trump covid-19 maske takmamak

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