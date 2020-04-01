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Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek, maske yoksa atkı takın
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını ile ilgili verdiği brifingde önümüzdeki iki haftalık sürecin çok zorlu geçeceğini söyleyerek Amerikalılardan sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri çağrısında bulundu.
Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek, maske yoksa atkı takın
01 Nisan 2020 10:12 - Euronews
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Trump yönetiminin oluşturduğu koronavirüs ekibinin başında bulunan salgın hastalıklar uzmanı Doktor Anthony Fauci ile acil durum koordinatörü Dr. Deborah Birx'ın basınla paylaştıkları projeksiyonlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması halinde ölümlerin 100 ila 240 bin arasında olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Sosyal mesafe uygulamasını geç yürürlüğe soktuğu yönüdeki eleştirileri kabul etmeyen Başkan Donald Trump, "Hiçbir şey yapmasaydık 2 milyonu aşkın insan ölecekti." dedi.

"Maske yerine atkı takın"
Sosyal mesafe uygulamasını 2 haftadan 1 aya çıkardıklarını hatırlatan Trump, halktan maske ile önlem alanması konusunda ise, maske yerine atkı kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Trump, atkı kullanımını uzmanların da önerdiğini savundu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus donald trump maske atki

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