Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek, maske yoksa atkı takın

Trump yönetiminin oluşturduğu koronavirüs ekibinin başında bulunan salgın hastalıklar uzmanı Doktor Anthony Fauci ile acil durum koordinatörü Dr. Deborah Birx'ın basınla paylaştıkları projeksiyonlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması halinde ölümlerin 100 ila 240 bin arasında olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Sosyal mesafe uygulamasını geç yürürlüğe soktuğu yönüdeki eleştirileri kabul etmeyen Başkan Donald Trump, "Hiçbir şey yapmasaydık 2 milyonu aşkın insan ölecekti." dedi.

"Maske yerine atkı takın"

Sosyal mesafe uygulamasını 2 haftadan 1 aya çıkardıklarını hatırlatan Trump, halktan maske ile önlem alanması konusunda ise, maske yerine atkı kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Trump, atkı kullanımını uzmanların da önerdiğini savundu.