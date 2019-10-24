Trump, radyasyon onkoloji uzmanını FDA başkanlığına aday gösterecek

Washington Post'ta yer alan iddiaya göre, ABD Başkanı Trump onkoloji uzmanı Stephen Hahn'ı FDA'nın başkanlığına aday gösterecek.
Stephen Hahn eğer aday gösterilir ve seçilirse; marka ve jenerik ilaçlar, tıbbi cihazlar, ülkenin gıda arzının çoğu ve tütün ürünleri dahil olmak üzere, ABD ekonomisinin geniş bir alanını düzenleyen bir ajansı yönetecek.
Radyasyon onkoloğu ve araştırmacısı olan 59 yaşındaki Hahn, MD Anderson'da başhekim ve tıbbi uygulama ve hasta bakımını denetlemekten sorumlu.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|23/10-26/10
|14. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi ve 5. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi
|GENEL...
|ANTA
|23/10-26/10
|29. Ulusal Patoloji Kongresi
|TIBBİ...
|TRAB
|22/10-27/10
|29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
|ORTOPEDİ...
|ANTA
|24/10-27/10
|3. Ulusal Aile Hekimler Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|26/10-29/10
|Türk Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi
|KULAK-BUR...
|MUĞL
|27/10-30/10
|16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
|TIBBİ...
|MUĞL
|28/10-31/10
|6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA