Trump, radyasyon onkoloji uzmanını FDA başkanlığına aday gösterecek

Washington Post'ta yer alan iddiaya göre, ABD Başkanı Trump onkoloji uzmanı Stephen Hahn'ı FDA'nın başkanlığına aday gösterecek.

Stephen Hahn eğer aday gösterilir ve seçilirse; marka ve jenerik ilaçlar, tıbbi cihazlar, ülkenin gıda arzının çoğu ve tütün ürünleri dahil olmak üzere, ABD ekonomisinin geniş bir alanını düzenleyen bir ajansı yönetecek.

Radyasyon onkoloğu ve araştırmacısı olan 59 yaşındaki Hahn, MD Anderson'da başhekim ve tıbbi uygulama ve hasta bakımını denetlemekten sorumlu.