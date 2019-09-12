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Trump yönetimi, elektronik sigarayı yasaklıyor
ABD Başkanı Donald Trump, 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından elektronik sigaranın yasaklanması için adım atılacağını söyledi
Trump yönetimi, elektronik sigarayı yasaklıyor
12 Eylül 2019 - İHA
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ABD’de elektronik sigarayla bağlantılı olarak rahatsızlanıp hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükselmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetimi harekete geçti. Trump, eşi Melania Trump, Sağlık Bakanı Alex Azar ve Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yetkilisi Dr. Norman Sharpless ile Oval Ofis'te basın toplantısı düzenledi. Trump yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın özellikle çocuklar için “yeni bir problem” olduğunu belirtti. Yönetiminin elektronik sigarayı yasaklayacağını ifade eden Trump, 13 yaşındaki oğlu Barron da dahil olmak üzere masum çocukları korumak için güçlü yasalar koyacağını söyledi.

"İnsanların hastalanmasına ve gençliğimizin bu kadar etkilenmesine izin veremeyiz. First Lady konuya böyle dahil oldu. Bir oğlumuz var” ifadelerini kullanan Trump, açıklamasının ardından ailelerin daha katı bir tutum sergilemesini beklediğini söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, FDA’nın tüm tütün içermeyen aromalı elektronik sigaraların piyasadan kaldırılması için oluşturulan planı tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Azar, ayrıca çocukların e-sigaralara kasıtlı olarak yönlendirildiğinin tespit edilmesi durumunda FDA’nın haciz işlemi uygulayacağını söyledi.

FDA yetkilisi Dr. Ned Sharpless da çocukların elektronik sigara ürünlerine yöneliminin artması durumunda, gençlerin bu ürünleri kullanmaması için ek adımlar atılacağını ifade etti.
ABD genelinde, elektronik sigara kaynaklı henüz tespit edilemeyen bir akciğer rahatsızlığı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 33 eyalette ve Virjin Adaları'nda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bildirilen 450'den fazla akciğer hastalığı vakası kaydedildi. E-sigara bağlantılı akciğer rahatsızlığı bulunanların yaş ortalamasının ise 19 olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

elektronik sigara

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