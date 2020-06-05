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Trump'ın doktoru: Sıtma ilacı hidroksiklorokin yan etki yapmadı ama Trump hâlâ obez
Beyaz Saray, yıllık sağlık kontrolünden geçen Amerika Birleşik Devleti Donald Trump'ta sıtma ilacı hidroksiklorokinin yan etkilerinin görülmediğini, Trump'ın obez olmasına rağmen sağlıklı olduğunu bildirdi.
Trump'ın doktoru: Sıtma ilacı hidroksiklorokin yan etki yapmadı ama Trump hâlâ obez
05 Haziran 2020 10:55 - Euronews
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın sağlıklı olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean Conley ise Trump'ın sağlık durumunda "bildirilecek herhangi bir değişiklik" olmadığını söyledi.

Conley, 110 kilogram ağırlığında ve 1.91 metre boyundaki Trump'ı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da obez kategorisine soktu.

Trump, sağlık otoritelerinin tavsiyelerini dikkate almayarak Covid-19'a karşı koruma amaçlı sıtma ilacı hidroksiklorokin kullandığını açıklamıştı. Doktoru Trump'ın raporunda sıtma ilacının yan etkiye yol açmadığını söyledi.

Trump yaptırdığı Covid-19 testlerinde negatif sonuç almaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

trump hidroksiklorokin obez

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