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Trump'ın hastanede ilaç tedavisine başlandı: Remdesivir kullanılıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, ABD Başkanı'na ilaç tedavisine başlandığını bildirdi.
Trump'ın hastanede ilaç tedavisine başlandı: Remdesivir kullanılıyor
03 Ekim 2020 12:44 -
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, ABD Başkanı'na ilaç tedavisine başlandığını bildirdi.

Doktor Conley'in, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Walter Reed Askeri Hastanesi ile Johns Hopkins Üniversitesinde görevli uzmanlarla yaptığı görüşmelerden sonra Trump'ın Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Conley, "Başkan'ın çok iyi olduğunu bildirmekten dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

Trump'ın oksijen takviyesine ihtiyaç duymadığını vurgulayan Conley, ancak uzmanlarla yaptığı görüşmeler neticesinde ilaç tedavisine başlanmasını uygun gördüklerini aktardı.

Conley, "Remdesivir"in ilk dozu uygulanan Trump'ın rahatça dinlendiği bilgisini paylaştı.

"İyiye gidiyorum"

Kovid-19'a yakalanan Trump, iyiye gittiğini bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım iyiye gidiyorum. Herkese teşekkür ederim. Sevgiler." ifadelerini kullandı.

Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalanmıştı

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus remdesivir trump

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