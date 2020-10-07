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Trump'ın Kovid-19 tedavisinin 100 bin dolardan fazlaya mal olduğu tahmin ediliyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi masrafının 100 bin doların üstünde tutabileceği kaydedildi.
Trump'ın Kovid-19 tedavisinin 100 bin dolardan fazlaya mal olduğu tahmin ediliyor
07 Ekim 2020 23:26 -
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New York Times, tedavi için 3 gün Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi’nde yatan Trump’ın olası sağlık harcamalarını haberleştirdi. 

Haberde, hastaneye helikopterle gelip giden ve tedavi süresince defalarca Kovid-19 testi yapılan, oksijen, steroid ve deneysel ilaçlar verilen Trump’ın tedavi masraflarının 100 bin doların üzerinde tutacağı tahmini aktarıldı.

Haberde, “Başkan olmayan biri için bu tedavi Amerikan sağlık sisteminde 100 bin dolardan fazlaya mal olur. Bu ülkede hastalar, sağlık sigortası payını ödedikten sonra bile önemli sürpriz fatura ve tıbbi borçla karşı karşıya kalıyor.” ifadelerine yer verildi.

Sağlık masrafları federal hükümet tarafından karşılanan Trump’ın fatura endişesi bulunmadığına dikkat çekilen haberde, salgın sürecinde hastaneye yatırılan vatandaşların ise kaldığı süreye göre 400 bin dolara kadar faturalarla karşılaştığı örnekleri verildi.

 Haberde, FAIR Health veri tabanı kayıtları kaynak alınarak, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatan 60 yaş üzeri bir kişinin ortalama masrafının 61 bin 912 dolar tuttuğu bilgisi paylaşıldı.

Trump, taburcu olduktan sonra kaldığı hastanede yüksek kalitede tedavi gördüğünü belirtmiş, Twitter hesabından, “Kovid’den korkmayın, hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin.” şeklinde paylaşım yapmıştı.

 

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