TSK, Cinderes’te acil yardım hastanesi kurdu! Suriyelilere şifa dağıtıyor

Zeytin Dalı Harekatı’yla bölge halkını YPG/PKK zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede hayatın normalleşmesi için her adımı atıyor.

Halkın ihtiyaçlarını karşılayan TSK, şimdi de Cinderes bölgesinde acil yardım hastanesi kurdu. Hastanede 10’u askeri uzman doktor 40 sağlık personeli görev yapıyor.

Çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan hastanede ücretsiz hizmet veriliyor. Hastanede, çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinin yanı sıra laboratuvar ve radyoloji hizmeti de veriliyor.

Acil tıp, anestezi, göz ve genel cerrahi uzmanının bulunduğu hastanede diş ve kadın doğum bölümünün de kurulması planlanıyor.