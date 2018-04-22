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TSK, Cinderes’te acil yardım hastanesi kurdu! Suriyelilere şifa dağıtıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden kurtarılan Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan Acil Yardım Hastanesi kurdu.
TSK, Cinderes’te acil yardım hastanesi kurdu! Suriyelilere şifa dağıtıyor
22 Nisan 2018 -
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Zeytin Dalı Harekatı’yla bölge halkını YPG/PKK zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede hayatın normalleşmesi için her adımı atıyor.

Halkın ihtiyaçlarını karşılayan TSK, şimdi de Cinderes bölgesinde acil yardım hastanesi kurdu. Hastanede 10’u askeri uzman doktor 40 sağlık personeli görev yapıyor.

 

 

Çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan hastanede ücretsiz hizmet veriliyor. Hastanede, çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinin yanı sıra laboratuvar ve radyoloji hizmeti de veriliyor.

Acil tıp, anestezi, göz ve genel cerrahi uzmanının bulunduğu hastanede diş ve kadın doğum bölümünün de kurulması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

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