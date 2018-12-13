TSK, Jandarma ve Sahil güvenlik sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler güncellendi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellendiği bildirildi.
Eskişehir Devlet Hastanesi listeden çıkarılmış; Eskişehir Şehir Hastanesi listeye eklendiği buna ek olarak Manisa Devlet Hastanesi listeden çıkarılmış; Manisa Şehir Hastanesi listeye eklendiği açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi için Tıklayınız
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|14/12-15/12
|8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|14/12-16/12
|8. Ulusal Sitopatoloji Kongresi
|TIBBİ...
|İZMİ