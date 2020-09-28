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TSK'da doktor açığı yaşanıyor: Takviye olarak 198 sivil doktor atandı, 1495 kadro hala doldurulamadı
TSK’nın doktor ihtiyacı, devlet hizmeti yükümlüsü sivil doktorlarca karşılanmaya çalışılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 198 sivil doktorun TSK kadrolarına atandığını açıkladı.
TSK'da doktor açığı yaşanıyor: Takviye olarak 198 sivil doktor atandı, 1495 kadro hala doldurulamadı
28 Eylül 2020 08:53 - DHA Emin ÖZGÖNÜL
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Askeri hastanelerin 2016 yılında OHAL kararnamesi ile kapatılarak Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi sancı yarattı ve TSK'ya sivilden takviye başladı. ‘‘Savaş cerrahisi'' konusunda uzman olan askeri doktor sayısı kritik seviyeye düştü.

KADROLAR HALEN BOŞ

TSK'nın doktor ihtiyacı, devlet hizmeti yükümlüsü sivil doktorlar tarafından karşılanmaya çalışılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 198 sivil doktorun TSK kadrolarına atandığını açıkladı. TSK'da 2 bin 43 askeri doktor kadrosu olmasına rağmen, bunun 1495'i boş bulunuyor.

Bakan Akar, CHP'li Murat Emir'in soru önergesini yanıtlarken “Halen TSK'da 338 askeri tabip, 12 yedek subay tabip ve 198 devlet hizmeti yükümlüsü sivil tabip bulunmaktadır'' dedi. TSK'daki askeri hekim açığı, geçtiğimiz temmuz ayında TBMM'de de gündeme gelmişti. MHP'li Hidayet Vahapoğlu askeri hastanelerin yeniden açılmasını istemişti.

DÜZENLEMEYLE ASKERİ TABİPLİĞİN RUHU ÖLDÜ
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay “Askeri tabip olarak kadro 2 bin 43 ama karşılama oranı yüzde 17, çok vahim durumdayız'' demişti. İYİ Parti'li Ümit Özdağ ise şunları söylemişti: “Askerî hastanelerin bakanlığa bağlanması askerî tabipliğin ruhunu öldürdü. Dünyada Türk ordusu kadar savaşan ve askerî hastanesi olmayan başka bir ordu yok. Devlet hastanesindeki doktorun mayın patlaması ne gibi deneyimi olabilir?”

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