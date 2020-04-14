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TSK'da Koronavirüs tedbiri: Askerlik süresi 1 ay uzadı
Akar: Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz
TSK'da Koronavirüs tedbiri: Askerlik süresi 1 ay uzadı
14 Nisan 2020 17:07 - AA
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi

Akar: "Aldığımız tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu görüyoruz."

"Evlatlarımızın salgına karşı korunması için nisanda askere alınacak 53 bin yükümlünün silah altına alınmasının ertelenmesini değerlendiriyoruz"

"Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz."

"Bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz."

"Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır."

Anahtar Kelimeler:

milli savunma bakani tsk koronavirus asker

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