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TTB: 18 ayda 8 binin üzerinde hekim istifa etti
Türk Tabipleri Birliği gerçekleştirdiği basın toplantısında 18 ayda 8 binin üzerinde hekimin istifa ettiğini açıkladı. Toplantıda ayrıca 6178 hekimle yapılan anketin verileri paylaşıldı. Buna göre, hekimlerin yüzde 45'inin aylık geliri yeterli değil.
TTB: 18 ayda 8 binin üzerinde hekim istifa etti
04 Ekim 2021 12:30 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN -  TTB “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz – Emek Bizim Söz Bizim” başlığıyla basın toplantısı düzenledi. İstanbul Tabip Odası (İTO) Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ile İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk yer aldı.

Toplantıda hekimlerin uzun saatler kesintisiz çalışma şartları,  sık nöbet tutma, yoğun iş yükü, şiddete maruz kalma gibi sorunları dile getirilirken 2020 yılında, 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşandığı açıkladı.

TTB açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, 2020 yılının ilk 6 aylık süresi zarfında 2 bin 412 doktorun istifa ettiğini, 522 doktorun özel hastanelere geçiş yaptığını açıklasa da resmi olmayan bilgilere göre 18 ayda 8 binin üzerinde hekim istifası olduğu birliğimize iletilmiştir. Yurtdışında çalışmak için birliğimizden talep edilen iyi hal belgesi yılda 900’lere 1000’lere ulaşmıştır. Ayda yaklaşık 80 hekim, evet 80 hekim bu ülkede hekimlik yapmak yerine yurtdışında göçmen doktor olmayı tercih etmektedir.”

Basın toplantısında gece gündüz demeden çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının buna karşılık insanca yaşayacak ödeme alamadıklarını dile getiren TTB, 81 ilden 6178 hekim ile yapılan anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre hekimlerden,

  • %45’inin aylık geliri yetmiyor.
  • %76’sı pandemi ek ödemesi almıyor.
  • %90’ı performansa dayalı ek ödeme sisteminin adaletsiz olduğunu düşünüyor.
  • %92’si geçtiğimiz sene TBMM’de kabul edilen, sağlıkta şiddet ile ilgili son yasal düzenlemenin etkili olmadığını düşünüyor.
  • %84’ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını belirtiyor.
  • %68’i çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini düşünüyor.
  • %72’si çalışma ortamının pandemi koşullarına uygun olmadığını düşünüyor.

Türk Tabipleri Birliği, öncelikli ve acil taleplerini şu sözlerle sıraladı:

  • Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikalar durdurulmalı, sağlık hizmetleri toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir.
  • Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmeli, güvenceli çalışma esas olmalıdır.
  • İşyerlerimiz alanın uzmanları ile görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir.
  • Haftalık çalışma sürelerimiz önerilerimiz çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.
  • Temel ücretlerimiz TTB’nin görüş ve önerileri çerçevesinde belirlenmeli, emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir ödeme sağlanmalıdır.
  • COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır! Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için derhal 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmelidir.

 

Anahtar Kelimeler:

ttb hekim istifa basin toplantisi anket

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1) DR.CEVDETT (CERRAH)
04.10.2021 15:26:37
DUYMAK İSTEMEYENDEN DAHA SAĞIR, GÖRMEK İSTEMEYENDEN DAHA KÖRÜ YOKTUR. Kime neyi şikayet ediyorsunuz ki???
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