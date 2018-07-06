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TTB elektronik ortamda reçete zorunluluğuna itiraz etti
Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan hekim ve diş hekimlerinin yazacakları reçetelerin elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiği ile ilgili genelgenin iptalini istedi.
TTB elektronik ortamda reçete zorunluluğuna itiraz etti
06 Temmuz 2018 -
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Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu hale gelecek e-reçete genelgesi ile ilgili olarak itirazda bulundu. TTB genelgenin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Türk Tabipleri Birliği'nin resmi web adresinde yayınladığı e-reçete genelgesinin iptaline ilişkin metin şu şekilde:

"Muayenehaneler de dahil bütün özel ve kamu sağlık kuruluşlarında, bütün reçetelerin Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan merkezi bilgisayar programında elektronik olarak yazılmasını şart koşan Bakanlık genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir Genelgeyle, ülkemizdeki bütün hekim ve dişhekimlerinin yazacakları her türlü reçetenin elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Uygulamanın 15 Haziran’da başlayacağı belirtilmiş ise de sonra yayınlanan ikinci bir yazıyla 16 Temmuz’a ertelendiği açıklanmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun internet sayfasındaki duyuruda ise 16 Temmuz’da bütün Türkiye’de bir anda uygulamaya başlanmayacağı belirtilmiştir: 'E-reçeteye geçiş işlemleri zikredilen tarih itibariyle tüm ülke sathında defaten yapılmayacak olup entegrasyon işlemlerini tamamlayan ve müracaatta bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından başlamak üzere tedricen yapılacaktır.'

Bu açıklamayla birlikte uygulamanın yürürlük tarihi fiilen 16 Temmuz’dan belirsiz bir tarihe ertelenmiştir.

Uygulaması ertelenmiş olsa da; her türlü reçetenin bütün her yerde elektronik olarak yazılması zorunluluğu getirilmesine yönelik yasal bir kuralın bulunmaması, merkezi bir program üzerinden reçete yazılmasının istenmesinin hassas kişisel verilerin işlenmesi niteliğinde olduğu ancak böyle bir işleme için Genelge ile düzenleme yapılamayacağı ve bu tür bir uygulamanın hastanın tedaviden kaçınmasına sebep olabileceği gerekçeleriyle ilgili Genelge’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bugün (4.7.2018) Danıştay’da dava açıldı.

Davadaki gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. "
 

Anahtar Kelimeler:

e-recete turk tabipler birligi

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1) bozeren (nş uz dr)
06.07.2018 10:59:59
bizi hekimleri bir TTB anladı, o da yanlış anladı.
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