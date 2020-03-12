TTB, kongre, sempozyum ve bilimsel etkinliklerin ertelenmesini istedi

TTB'nin Uzmanlık Derneklerine gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel kuruluşlar ve uzman meslektaşlarımızın görüşleri doğrultusunda, Pandemi ile ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak , ''tüm bulaşıcı hastalıkların yayılımında en erken dönemde bulaşa engel olmak'' prensibi uyarınca özellikle, hekim işgücü ordusunu korumak için Kongre, Sempozyum, Atölye Çalışmaları vb. mesleki ve bilimsel etkinliklerin ileri bir planda yaz aylarına ertelenmesini uygun buluyoruz.