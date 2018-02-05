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TTB Merkez Konsey üyelerinin tamamı serbest bırakıldı
Konsey Başkanı Prof. Dr. Tükel'in de arasında bulunduğu sekiz kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
TTB Merkez Konsey üyelerinin tamamı serbest bırakıldı
05 Şubat 2018 -
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin sekiz yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile konsey üyeleri Hande Arpat, Selma Güngör, Funda Obuz, Mehmet Sezai Berber, Taner Gören, Bülent Nazım Yılmaz ve Dursun Yaşar Ulutaş Ankara Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, ifadelerini aldığı şüphelileri serbest bıraktı. Ancak sulh ceza hakimliğinden şüpheliler için karakola imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, talebi kabul ederek, şüphelilere adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Tükel, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, hekimlik değerlerini savunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ve Barış Yarkadaş, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile bazı sendikacılar da adliyeye gelerek, süreci takip etti.

Yarkadaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geç de olsa yanlıştan dönülmüştür." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında "terör örgütü propagandası" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatmış ve 11 kişi gözaltına alınmıştı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp geçen hafta adliyeye getirilmiş, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.

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