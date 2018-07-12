TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya yurt dışı şartı ile serbest bırakıldı

Yerlikaya dün sabah 06.30 civarında evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.
Diyarbakır Tabip Odası, Yerlikaya’nın savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.
Dr. Halis Yerlikaya, Siirt’te açılan soruşturma çerçevesinde, Siirt’te Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticiliği yaptığı 2012-2014 dönemindeki faaliyetleriyle suçlanıyor.
Dr. Halis Yerlikaya hakkında
1980 Diyarbakır doğumlu. 2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak çalışıyor.
2010-2012/2018-2020 TTB Merkez Konseyi Üyesi. 2012-2014, 2016-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi. Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyesi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
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|AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018
|BESLENME...
|ANKA
|07/09-09/09
|1. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi
|DİŞ...
|SAKA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|08/09-09/09
|JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSU
|KADIN...
|İZMİ
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA
|15/09-16/09
|5. Sivas Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|SİVA