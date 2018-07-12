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TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya yurt dışı şartı ile serbest bırakıldı
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi, Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya serbest bırakıldı.
TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya yurt dışı şartı ile serbest bırakıldı
12 Temmuz 2018 - Bianet
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Yerlikaya dün sabah 06.30 civarında evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır Tabip Odası, Yerlikaya’nın savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Dr. Halis Yerlikaya, Siirt’te açılan soruşturma çerçevesinde, Siirt’te Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticiliği yaptığı 2012-2014 dönemindeki faaliyetleriyle suçlanıyor.

 Türk Tabipleri Birliği'nde gözaltı: Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya ifadeye götürüldü

Dr. Halis Yerlikaya hakkında
1980 Diyarbakır doğumlu. 2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olarak çalışıyor.

2010-2012/2018-2020 TTB Merkez Konseyi Üyesi. 2012-2014, 2016-2020 TTB Büyük Kongre Delegesi. Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyesi. 

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dr halis yerlikaya ttb

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4
1) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
12.07.2018 14:30:56
DeğerLi Meslektaşımıza Tüm Samimiyetimle Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum...

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