TTB: Şehir hastanelerinde vardiya uygulamasından vazgeçilmeli

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazı gönderen TTB Merkez Konseyi, sürmekte olan COVID-19 pandemisi mücadelesini son derece ağır koşullarda ve büyük özveriyle yürüten sağlık çalışanlarının, nöbet dışında hastanede kalma sürelerini sarkıtan ve hafta sonu da poliklinik yapılmasını esas alan vardiya uygulamasından vazgeçilmesini istedi.

Uygulamanın tüm kamu kuruluşlarına yaygınlaştırılabileceği yönündeki kaygılara işaret eden TTB Merkez Konseyi, muvafakat aranmaksızın, şeffaf ve katılımcı olmayan bir yaklaşımla dayatılan düzenlemeden vazgeçilmesini, tüm sağlık kuruluşlarında buna uygun şekilde uygulama birliğinin sağlanması için gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi.

TTB, Adana ve Eskişehir Şehir Hastanelerinde uygulamaya konulan vardiya düzenlemesinden vazgeçilmesini istedi.

Eskişehir ve Adana Şehir Hastaneleri normalleşme süreciyle birlikte poliklinik hizmetlerini sosyal mesafe ve yoğunluğu azaltmak amacıyla iki vardiyaya çıkarıp akşam 22.00'a kadar devam ettireceklerini açıklamıştı.