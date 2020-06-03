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TTB: Şehir hastanelerinde vardiya uygulamasından vazgeçilmeli
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Adana ve Eskişehir Şehir Hastanelerinde uygulamaya konulan vardiya düzenlemesinden vazgeçilmesini istedi.
TTB: Şehir hastanelerinde vardiya uygulamasından vazgeçilmeli
03 Haziran 2020 16:17 -
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazı gönderen TTB Merkez Konseyi, sürmekte olan COVID-19 pandemisi mücadelesini son derece ağır koşullarda ve büyük özveriyle yürüten sağlık çalışanlarının, nöbet dışında hastanede kalma sürelerini sarkıtan ve hafta sonu da poliklinik yapılmasını esas alan vardiya uygulamasından vazgeçilmesini istedi.

Uygulamanın tüm kamu kuruluşlarına yaygınlaştırılabileceği yönündeki kaygılara işaret eden TTB Merkez Konseyi, muvafakat aranmaksızın, şeffaf ve katılımcı olmayan bir yaklaşımla dayatılan düzenlemeden vazgeçilmesini, tüm sağlık kuruluşlarında buna uygun şekilde uygulama birliğinin sağlanması için gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi.

TTB, Adana ve Eskişehir Şehir Hastanelerinde uygulamaya konulan vardiya düzenlemesinden vazgeçilmesini istedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde polikliniklere vardiya dönemi

 

Eskişehir ve Adana Şehir Hastaneleri normalleşme süreciyle birlikte poliklinik hizmetlerini sosyal mesafe ve yoğunluğu azaltmak amacıyla iki vardiyaya çıkarıp akşam 22.00'a kadar devam ettireceklerini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

ttb sehir hastaneleri covid-19

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