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TTB üyelerine görevden uzaklaştırma
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Tükel ve Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevlerinden 3 ay süreyle uzaklaştırıldı
TTB üyelerine görevden uzaklaştırma
02 Şubat 2018 - HABERTÜRK
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları gerekçesiyle 30 Ocak'ta gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişiden Prof. Dr. Dr. Reşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevlerinden 3 ay süreyle uzaklaştırıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, konsey üyelerinden Dr. Şehmuz Gökalp de Diyarbakır Merkez Bankası'ndaki "kurum doktorluğu" görevinden önceki gün uzaklaştırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

ttb rasit tukel

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1) Hikmet Yenioğlu (Tabip)
02.02.2018 10:57:48
Başlık çok haksız ve tarafgir olarak atılmış. Suç işleyen seçilmişi belediye başkanları mı görevden almalı. Ne demek istiyorsunuz anlayamadım. TTB üyeleri fikirlerini facebook gibi kendi kişisel ortamlarından ve kendi adlarına fikir özgürlüğü kapsamında paylaşabilirlerdi. Ancak; benim adıma, (sanki doktorların başka bir derdi yok gibi) beni temsil ettiğini söyleyerek, sanki tüm hekimlerin düşüncesi gibi paylaşmaları hakkaniyet ölçüsüne sığar mı? TTB merkez konsey üyelerinin PKK sempatizanlığı yaptığına inanmaya başladım. Yazık, yazık... Kötüye kötü ile örnek vermek doğru olmaz ancak, sadece 1 oy alan rektör adaylarının Cumhurbaşkanı Sezer tarafından rektör olarak atandığında sesi çıkmayanların şimdi bu konularda susmalarının daha erdemli bir davranış olacağını düşünüyorum.
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2) özgür (hekim)
02.02.2018 09:15:39
Atanmış Seçilmişi görevden uzaklaştırdı. Son rektörlük seçimlerinde Prof.Dr.Raşit Tükel Prof.Dr.Mahmut Ak’ı 294 oy farkla geçerek birinci olmuştu. Ancak rektörlüğe Prof.Dr.Mahhmut Ak atanmıştı. Şimdi hakkında henüz bir karar yokken daha soruşturma sürerken rektör Prof.Dr.Raşit Tükel ile Prof.Dr. Taner Gören’i görevden uzaklaştırıyor.

Arenada gladyatör izler gibi “ öldür ! öldür !” “ kapat ! kapat ! “ diye izleyen veya isyan eden yeniçeriler gibi ‘’kelle isterük’’ diyen arkadaşlar bir yorumunuz vardır her halde. Varsa suçun bireyselliği vardır. TTB yönetiminin suçu varsa elbette kanun önünde hesabını verirler . Lütfen yargısız infaz yapmayalım heleki bunu bir kampanyaya çevirip mesleki örgüt düşmanlığına dönüştürmeyelim. Bu gün seçimle gelen yönetim yarın seçimle elbet gider.

Gün saygıyla andığımız Dr.Füsun Sayek ablamızın milletvekili kızı Selin Sayek’in dediği gibi “Yakama annemin barış çiçeğini taktım, annemin vicdanını da yanıma aldım, annemin evine gittim” deme günüdür. Gün evimize meslek örgütümüze sahip çıkma günüdür. Genel kurulda en ağır eleştirileri yapalım aday olalım daha iyi yönetecek arkadaşları seçelim ama bu gün evimize sahip çıkalım..
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