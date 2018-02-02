TTB üyelerine görevden uzaklaştırma

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları gerekçesiyle 30 Ocak'ta gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişiden Prof. Dr. Dr. Reşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevlerinden 3 ay süreyle uzaklaştırıldı.
Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, konsey üyelerinden Dr. Şehmuz Gökalp de Diyarbakır Merkez Bankası'ndaki "kurum doktorluğu" görevinden önceki gün uzaklaştırılmıştı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|08.01-07.02
|SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamami
|Diğer
|07.01-06.02
|Kadın doğum cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/02-09/02
|Radyoloji Kış Okulu
|RADYOLOJİ
|ANTA
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA