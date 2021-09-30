TTB'den 'programda dans eden doktora inceleme' iddialarına yanıt

MEDİMAGAZİN - Türk Tabipleri Birliği, Seda Sayan'ın programına konuk olan ve programda dans eden doktora soruşturma açılması hakkında açıklamada bulundu. TTB, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında inceleme başlatıldığı iddialarına şu şekilde yanıt verdi:

"Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) şikayet başvurusu olduğunda oda tüzel kişiliğinin şikayeti inceleyip kendi yetkisi ile vereceği karara dayanan benzer nitelikteki yazı örneği ile birlikte şikayetler ilgili odalara iletilmektedir.

Her gün yapılan 50-60 civarında benzer iç yazışmadan biri, hekimin televizyon programında dans etmesi ile ilgili olduğu izlenimi verecek şekilde haberlere yansımıştır. Gerek TTB gerekse tabip odaları, hekimlerin hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamasını denetleme yetkisine sahip olup; bunun dışında “dans etmesi” gibi özel yaşamına ilişkin bir değerlendirmede bulunmaz.

Hekimlik mesleğinden doğan yükümlülük ve etik ilkelerle uyumlu mesleki uygulamanın ihlali yönünde bir iddia ve şikayet olduğunda da TTB, tabip odalarının soruşturma açıp açmayacağını, açacaksa hangi maddelerden soruşturma açacağını değil; tıbbi deontoloji ve etik ilkeler yönünden değerlendirme yapılması talebini iletir. Karar verici merci, oda tüzel kişiliğidir."