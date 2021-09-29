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TTB'den Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a inceleme talebi
Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak dans etmesiyle gündem olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a Türk Tabipleri Birliği'nden inceleme talebi geldi.
TTB'den Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat'a inceleme talebi
29 Eylül 2021 15:45 - haberturk.com Demet Demirkır
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Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, Sabahın Sultanı Seda Sayan programına çıkarak dans etmesiyle gündeme geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Op. Dr. Küçükpolat hakkında inceleme talebinde bulundu.

TTB'den inceleme talebi

TTB tarafından Tabip Odası Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Sabahın Sultanı Seda Sayan" adlı televizyon programında konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz."

 

 

Anahtar Kelimeler:

opr dr banu kucukpolat seda sayan program konuk

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